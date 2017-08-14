Галлоуз Хилл

Четверг 00.00



Год выхода: 2013

Страна: США

Жанр: триллер, детектив, ужасы

Режиссер: Виктор Гарсия

В ролях: Питер Фачинелли, София Майлс, Себастьян Мартинес, Каролина Гуерра, Густаво Ангарита, Джульета Салазар, Хуан Пабло Гамбоа, Татьяна Рентериа, Наталия Рамос

О фильме: Герой вместе со своей невестой направляется на встречу со своей дочерью от прежнего брака, чтобы восстановить с ней отношения после смерти ее матери. По дороге они попадают в автомобильную аварию и останавливаются отдохнуть в гостинице, расположенной весьма удаленно от цивилизации. Там они обнаруживают, что хозяин гостиницы держит в подвале некую девушку, освободив которую герои навлекают на себя большие неприятности…

Сохранить