Галлоуз Хилл

Четверг 00.00
Год выхода: 2013
Страна: США
Жанр: триллер, детектив, ужасы
Режиссер: Виктор Гарсия
В ролях: Питер Фачинелли, София Майлс, Себастьян Мартинес, Каролина Гуерра, Густаво Ангарита, Джульета Салазар, Хуан Пабло Гамбоа, Татьяна Рентериа, Наталия Рамос
О фильме: Герой вместе со своей невестой направляется на встречу со своей дочерью от прежнего брака, чтобы восстановить с ней отношения после смерти ее матери. По дороге они попадают в автомобильную аварию и останавливаются отдохнуть в гостинице, расположенной весьма удаленно от цивилизации. Там они обнаруживают, что хозяин гостиницы держит в подвале некую девушку, освободив которую герои навлекают на себя большие неприятности…
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