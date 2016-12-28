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Габбана смотрит РЕВЮ!

ntk Новости РЕВЮ,Новостная лента

На днях в профайле программы РЕВЮ был опубликован отрывок из сюжета про флешмоб известной фигуры в мировой fashion-индустрии — Стефано Габбана. Этот человек является культовой личностью, ибо работает на благо итальянского модного дома «Dolce&Gabbana» с 85-го года. К слову, он и является одним из его основателей. Так вот, Стефано опубликовал на своей страничке в инстаграме @stefanogabbana тот самый отрывок. Говорит это о том, что казахстанский тв-продукт интересный, качественный и вполне достоен внимания мировой общественности. Это не может не стимулировать на покорение новых горизонтов!

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