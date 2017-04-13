Fashion в столице! Как проходит KFW в Астане?

В столице во всю идет казахстанская неделя моды. В этом году организаторы насытили событие именитыми гостями. Так на подиуме представил свою коллекцию хедлайнер — российский дизайнер Игорь Гуляев. Отметим, все дефиле отсматривают представители всемирно известного журнала Vogue.

Первые два дня фешн-уика были полны сюрпризов. Так, на открытии удивила дебютант недели — бренд «Наиля». Дизайнер выпустила моделей в мехах абсолютно босыми. Обувь досталась лишь одному парню. И то, кажись впопыхах, что было, то и обул. Иначе, как объяснить его выход на «лабутенах»?

Дизайнер «Элиз» представила более классические варианты женского туалета. А «Айя Бапани» сосредоточилась на этнике. Яркой и необычной, скажу я вам. Ну а трэш, которого все просили, показал Игорь Гуляев. К слову, он родом из Казахстана, потому- то и не смог отказать землякам в поддержке.

Во второй день КФВ подиумом правили зарубежные дизайнеры, за исключением Сергея Шабунина, Ия и Самидель. К слову, по дворцу независимости гуляли не только иностранные кутюрье, но и стилисты, байеры, и профессиональные фешн-фотографы из Италии, Франции, России и Грузии.

Кстати, одна из главных гостей здесь — казахстанская модель Корлан Мади. Она, между прочим, является послом КФВ в Европе, а также лицом этой недели моды. Девушка приехала не просто продефелировать перед папарацци, но и впервые представить свою капсульную коллекцию в шоу-руме. «Change», так называется линейка, которая была создана в сотрудничестве с 8-ю брендами и итальянским художником — каллиграфистом Warrios. Идея в том, чтобы совместить искусство с модой.

Ну, а прямо сейчас в Астане проходят финальные показы. Так что, ждите новостей.