Fashion для людей с ограниченными возможностями

Независимо от состояния здоровья все люди имеют право быть красивыми! Чтобы и модно, и удобно! По последним данным, в Казахстане насчитывается более 650 тысяч инвалидов. А это 4% населения, для которых шоппинг — настоящая мука. В большинстве случаев они вынуждены заказывать специализированную одежду в интернете или же шить ее на заказ.

Сабина Касымова, модель показа от «Нуралау»:

— С какими трудностями вы сталкивались во время подбора гардероба? Чтобы вам и комфортно было и красиво? Это размер, конечно. Второе, где-то как-то что-то неудобно надевать. Вроде хочешь что-нибудь облегающее, но не можешь надеть, потому что неудобно. А когда есть замки такие, это очень удобно. Где-то пуговицы мешают.

Часто приходится просто перекраивать свои покупки. Так что, с адаптированными вещами у нас проблема. «Нуралау» уже 2 года занимается производством одежды и только сегодня смогли представить полноценную линейку.

Алия Кадралиева, инициатор проекта:

— Нет специалистов, нет дизайнеров, нет технологов. Когда мы обратились в различные организации, нам сказали «у нас не готовят таких специалистов». Именно поэтому мы пошли непосредственно к пользователям. Это союз инвалидов Казахстана, это ассоциация детей инвалидов.

После опроса, стало ясно, что им необходимо. Где дополнительная выточка, а где замок. Всего в коллекции 15 луков. Одеться сможет и стар, и млад, как говорится. Дизайнеры предусмотрели все особенности.

Алия Кадралиева, инициатор проекта:

— В первую очередь брюки, посадка — удлиненная задняя часть, что позволяет не оголяться задней части, когда человек долго сидит. Это для колясочников. Для людей с парализацией или частичной парализацией — это не пуговицы, это кнопочки. И интересная деталь — жакет, который можно надеть буквально как распашонку для ребенка.

Стоимость нарядов вполне доступная — от 3 до 15 тысяч тенге. Кроме того, чтобы инвалиды тоже были в тренде, «Нуралау» призывает к сотрудничеству именитых казахстанских кутюрье. Так что, кто готов к творческим и социально-важным экспериментам — welcome!