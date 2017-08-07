Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера

Суббота 21:00

Год выхода: 2007

Страна: : США, Германия, Великобритания

Жанр:фантастика, фэнтези, боевик, триллер, приключения

Режиссер: Тим Стори

В ролях: Йоан Гриффит, Джессика Альба, Крис Эванс, Майкл Чиклис, Джулиан МакМэхон, Керри Вашингтон, Андре Брогер, Лоренс Фишбёрн, Даг Джонс, Бо Гарретт

О фильме: Фантастическая четверка получает вызов со стороны великого и могучего Серебряного Серфера — таинственного межгалактического вестника, который прилетает на Землю, чтобы подготовить ее к полному разрушению. Пока Серебряный Серфер носится по всему земному шару, разрушая все на своём пути, Рид, Сью, Джонни и Бен должны разгадать его тайну и найти способ противостоять внезапному появлению их смертельного врага — доктора Дума