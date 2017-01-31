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Фан-стена

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Если вы хотите поделиться мнением, обсудить группу или написать что-нибудь для Ninety One — можете это сделать на фан-стене!

108 Комментарии “Фан-стена

  3. Недавно посмотрел клип. Ребята молодцы , все круто однако хочу сказать минусы которые мне не понравились.
    1) Повторяющиеся движения Бала которые были в клипе «Айыптама»
    2)Сцена с ванной, так как уже было не интересно
    3) Молоко? втф
    4) Надо пробовать все молодцы, но хотелось бы чтобы АЗ придумал свой стиль
    5) Балашке бы подкачаться
    6) Стиль Даника (((( и ЗАКЕ надо было что-то добавить и вообще в последнее время не нравиться стиль Дукса, слишком просто хотелось бы как раньше благородный стиль ))))
    7) Алем актер без Оскара
    8) не понравилось как девушку одели, в принципе хорошо но можно было и лучше
    9) Сережки офигенные
    10) Попробуйте добавить сцены с катерами
    11) Песня офигенная. Слова вообще до мурашек, но не понравилась музыка между куплетом и припевом ( тарарам там тамтададам там тарарам там тамтададам там ) хотелось бы там по мягче
    Ну это всего лишь мое мнение так что донт тач ми )))))
    91 алга! ЖДУ ВАС 2 го))))))))

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  4. То чувство когда начуан приедут в твой мухостранск, а большие города плачут cool ВТФ laugh ЖДУ!!!! Кстати, почему АЗ одел женский костюм??? Хотя стиль офигенный у него) КРЧ готовьтесь к вопросам с тянками)))))

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  5. 91, прочтите один очень интересный пост на @ninety_one_one_one_one Думаю вам понравится И на русском и на казахском есть)) Где там видео с концерта в Шымкенте внизу есть прикольная идея на счет сказанных Алемом слов. БУДУ ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ЕСЛИ ПРОЧИТАЕТЕ И ПОДДЕРЖИТЕ ИДЕЮ! Спасибо❤️

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  6. Добрый день!Хочу сказать,что клип Eski taspa bii-снят на высшем уровне,да и сама песня очень офигенная и приятная на слух.Мне очень понравилось.Буду ждать ваши клипы.А и ещё,когда вы приедете в Астану?Буду ждать!
    Спасибо каналу НТК,что предоставил нам возможность писать вопросы да и Пожелания группе Ninety one!
    Продуктивного всем дня!Люблю вас.
    Ninety one-one,one,one✊❤️

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  8. Бул отынышым бар ол Асеке мен сызге инстадан озым салган суреттерды жыбердым соны багалап жыберсеныз катты куанып калар едым smile smile smile (s_bakit02)

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  9. найнти уан быз сыздерды катты жаксы коремыз сыздерге деген махаббатты созбен айтып жеткызе алмайм 4 куны сыздерды асыга кутем Бала мен сены оте катты жаксы корем сыздерды коргенымше асыкпын

    Ответить

  10. найнти уан быз сыздерды катты жаксы коремыз сыздерге деген махаббатты созбен айтып жеткызе алмайм 4 куны сыздерды асыга кутем Бала мен сены оте катты жаксы корем сыздерды коргенымше асыкпын

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  11. Қарағандыға 16Июль келесіздер ме? күтеміз !10-12Жылдан кейн танысамыз алла қаласа) Алға 91! Біз сіздерді әрқашан қолдаймыз, қолдаудан біз талмаймыз!!!⚡⚡⚡⚡

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  13. Сіздердің өнерлеріңіз өрге жүзсін! Тек Алға!!! Біз сіздерді қатты жақсы көреміз! құрметтейміз, сыйлаймыз, қолдаймыз әрқашан. Ештеңеден қорықпай тек Алға ұмтылыңыздар, сізлерде Eagle’z Бар ғой )

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  15. NINETY ONEВЫ САМЫЕ САМЫЕ САМЫЕ САМЫЕ САМЫЕ САМЫЕ САМЫЕ САМЫЕ САМЫЕ САМЫЕ ЛУЧШИЕЧЕСТНО СКУЧАЮ ПО ВАМ ХОТЯ НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛАПОЖАЛУЙСТА Я ЖДУ ВАС В АТЫРАУ ПОЖАЛУЙСТА ПРИХОДИТЕ ПОЖАЛУЙСТАА

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