Ева Лонгория заманила в Париж Димаша Кудайбергена

Своим вокалом казахстанский исполнитель затмил Селин Дион.

Авторский фонд актрисы «Ева Лонгория Фаундэйшн» активно поддерживает латиноамериканское население. Малышам знаменитость даёт шанс пойти в школу, бесплатно пройти нужное лечение, а своих подопечных подростков устраивает в лучшие университеты мира. В общем, Дева Мария в Еве засела основательно!

Кутить по случаю своих побед Ева тоже любительница. И на этот раз к веселью присоединился казахстанец Димаш Кудайберген. Чтобы искушённая публика узнала, что он за личность, наш артист, естественно, спел. Сомневаемся, что кто- то тогда вспомнил, кто такая Селин Дион.

Пока парижские гости шептались, что за чудо снизошло к ним на бал, Димаш подхватил Лонгорию, и пустился в отрывные танцы. Не «камажай», конечно, но сальса тоже получилась горячей!

Предложили ли Димашу стать послом фонда Евы Лонгории, нам пока неизвестно. Хотя роль звезды вечеринки тоже почётная!