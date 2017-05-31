Если твое воображение безгранично, а талант давно просится в массы, тогда присылай нам свой ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ вариант (юбилейного) логотипа Телеканала НТК!
Играй красками НТК, применяй самые безумные идеи, и тогда именно твоя работа станет визитной карточкой Телеканала!
Все эфиры, 24 часа в сутки, медийные ивэнты будут под твоим авторским ЛОГОТИПОМ!
Конкурс стартует уже 1 июня! В течение месяца, до 1 июля – мы принимаем работы, а уже 10 июля — объявим победителя!
Бонусом к победе станет незабываемый подарок! Включайся в работу уже сегодня!
Что нужно для участия:
1. Сделать перепост конкурса с сайта на свою страницу в социальных сетях с комментарием: «Участвую!» и хештегом #ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ
2. Прислать свою работу на адрес logoNTK20@ntk.kz
3. В произвольной форме, в письме добавить свои анкетные данные:
Ф.И.О., город проживания, ссылку на персональную страницу с выполненным условием, описанным в п.1, контакты (телефон и email) по которым с Вами можно связаться.
Наши цвета можно посмотреть здесь http://ntk.kz/logotip/
Правила проведения конкурса «ЮБИЛЕЙНОЕ ЛОГО НТК 20 ЛЕТ!» здесь http://ntk.kz/pravila-provedeniya-konkursa/
Команда НТК ждет от тебя ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ вариант юбилейного логотипа НТК!
41 Комментарии “Это твой шанс! НТК объявляет конкурс!”
Участвую!
Участвую!!!
Участвую!
Кучумова Александра Юрьевна , Астана
Кучумова Александра Юрьевна, Астана
Кучумова Александра Юрьевна, город Астана
Кучумова Александра Юрьевна, г. Астана
Logo)
“участвую!” #20летиеНТК.
Кожахмет Еркебұлан г Алматы, Алмат обл “участвую!” #20летиеНТК.
«Участвую!» #юбелейноелогонтк20лет
Г.Шымкент
Участвую))
Еще один.Участвую!#юбелейноелогонтк20лет
Юбилейный логотип к 20-летию
С юбилеем
Қожахмет Еркебұлан Матайбекұлы г Алматы, Алматинский обл «Участвую!» #юбелейноелогонтк20лет
Қатысамын
поздравляю ваш канал двадцати летием участвую в конкурсе
Участвую! #ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ