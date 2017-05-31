Это твой шанс! НТК объявляет конкурс!

Если твое воображение безгранично, а талант давно просится в массы, тогда присылай нам свой ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ вариант (юбилейного) логотипа Телеканала НТК!

Играй красками НТК, применяй самые безумные идеи, и тогда именно твоя работа станет визитной карточкой Телеканала!

Все эфиры, 24 часа в сутки, медийные ивэнты будут под твоим авторским ЛОГОТИПОМ!

Конкурс стартует уже 1 июня! В течение месяца, до 1 июля – мы принимаем работы, а уже 10 июля — объявим победителя!

Бонусом к победе станет незабываемый подарок! Включайся в работу уже сегодня!

Что нужно для участия:

1. Сделать перепост конкурса с сайта на свою страницу в социальных сетях с комментарием: «Участвую!» и хештегом #ЮБИЛЕЙНОЕЛОГОНТК20ЛЕТ

2. Прислать свою работу на адрес logoNTK20@ntk.kz

3. В произвольной форме, в письме добавить свои анкетные данные:

Ф.И.О., город проживания, ссылку на персональную страницу с выполненным условием, описанным в п.1, контакты (телефон и email) по которым с Вами можно связаться.

Наши цвета можно посмотреть здесь http://ntk.kz/logotip/

Правила проведения конкурса «ЮБИЛЕЙНОЕ ЛОГО НТК 20 ЛЕТ!» здесь http://ntk.kz/pravila-provedeniya-konkursa/

Команда НТК ждет от тебя ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ вариант юбилейного логотипа НТК!