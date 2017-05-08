Вторник 12:20. среда 10:20
Год выхода: 2014
Страна: США
Жанр: мюзикл, семейный, драма, комедия
Режиссер: Уилл Глак
В ролях: Куавенжане Уоллис, Джейми Фокс, Роуз Бирн, Кэмерон Диаз, Бобби Каннавале, Адевале Акинойе-Агбаже, Дэвид Зайас, Зои Маргарет Коллетти, Николетт Пьерини, Иден Дункан-Смит
О фильме: Очаровательная и остроумная Энни живет в неприглядном приюте для сирот под присмотром зловредной воспитательницы. Но однажды, после встречи с богатым и успешным бизнесменом, ее унылая жизнь переворачивается…
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