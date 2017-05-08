Вторник 12:20. среда 10:20

Год выхода: 2014

Страна: США

Жанр: мюзикл, семейный, драма, комедия

Режиссер: Уилл Глак

В ролях: Куавенжане Уоллис, Джейми Фокс, Роуз Бирн, Кэмерон Диаз, Бобби Каннавале, Адевале Акинойе-Агбаже, Дэвид Зайас, Зои Маргарет Коллетти, Николетт Пьерини, Иден Дункан-Смит

О фильме: Очаровательная и остроумная Энни живет в неприглядном приюте для сирот под присмотром зловредной воспитательницы. Но однажды, после встречи с богатым и успешным бизнесменом, ее унылая жизнь переворачивается…

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