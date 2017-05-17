Экспрессия и нецензурная брань: Как тренеры настраивают игроков на победу?

Часто люди видят плохие результаты любимой команды и не могут понять, что не так? Футболисты отличные, есть прекрасный стадион, огромная поддержка фанатов. Всего — навсего нужна мотивация от тренера. Однако методики у наставников разные…

Рядовой матч второй немецкой Бундеслиги между командами «Арминия» и «Айнтрахт» так бы остался в истории как очередная игра, но наставник «Арминии» Карстен Рамп сделал все, чтобы футболисты и болельщики запомнили этот матч надолго.

«25 000 человек ждут, что вы разорвете всех! 25 000 молятся Господу, что как только вы коснетесь газона, пойдут искры. Но для меня кое-что очень важно. Дома вы все можете пережить. Со своими женами, детьми, подругами. Все, что происходит здесь, вы можете оставить здесь. Они всегда с вами. Каждый день ждут вас дома! Обороты до самого конца! Так мы и победим!»

Перед игрой «Арминия» находилась на предпоследнем 17 месте, их соперники располагались в лидирующей тройке. В итоге Карстену Рампу удалось должным образом настроить своих игроков и они одолели фаворитов встречи со счетом 6:0.

Многим такие спичи напоминают пламенную речь Аль Пачино в фильме «Каждое воскресенье», но подобные примеры напутствия тренеров — мотиваторов есть и в нашей стране. Так скандальный экс-наставник хоккейного «Барыса» Андрей Назаров однажды выдал речь, которая на всю жизнь запомнилась игрокам.

Экс-тренер шымкентского «Ордабасы», а ныне президент клуба Бахтияр Байсеитов, тоже умеет поддержать своих игроков.

В действительности мотивировать игроков могут не только наставники, но даже президенты команд. Недавно в сети появились видео с главой футзального «Кайрата». Кайрат Оразбеков в перерыве матча пришел в раздевалку и лично дал установку своим игрокам, вдохновляя их на первую в истории победу в Кубке УЕФА. К сожалению, эмоциональный спич приходилось переводить, так как основная часть «кайратовцев» — это бразильцы, но судя по результату и победе, игроки поняли своего тренера.

В любом случае подобные мотивирующая речь очень нужна в спорте, так как часто именно психологический настрой играет важнейшую роль в итоговых победах.