Эксклюзив «Ревю»: стоит ли ехать учиться за рубеж?

В Казахстане считают, что отучиться где-нибудь «за бугром» очень круто и престижно. Сами вспомните: каждый, кто приезжает после учебы в зарубежном ВУЗе на родину — словно герой! А чем отличается образование за границей от нашего? Адиль Лиян побывал в США и поможет в этом разобраться.

