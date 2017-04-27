Эксклюзив «РЕВЮ». Пропавшие звезды. Как живет Алтынай Сапаргалиева в Нью-Йорке?

Адиль Лиян в рамках проекта «Ой, всё! Поехали!» продолжает переворачивать США в поисках интересных казахстанцев. В одном из самых фешенебельных отелей Нью-Йорка телеведущий встретил Алтынай Сапаргалиеву. Cамое время напомнить о ней.

Группа «Чайна Таун» образовалась после успешного старта проекта «Суперстар KZ». Тогда после первых сезонов страна увидела множество новых талантливых артистов. Кайрат Тунтеков, Алмас Кишкенбаев, Макпал Исабекова. Образовался квартет из Анастасии Усовой, Динары Коскельдиевой, Жанары Хамитовой и Алтынай Сапаргалиевой. Девушки выпускали зажигательные треки с не менее горячими видео. Четверка стала мегапопулярной. Но первой покинула команду Жанар, создав дуэт «Арнау» с «Капкарашкой».

Став троицей, «China Town» уезжает покорять «Новую волну» и российский шоубиз в целом. Девчонки занимают 13 место. О них начинают писать авторитетные московские издания. Но в самый пик из состава ушла Настя, а затем и Алтынай.

Алтынай Сапаргалиева, экс-солистка группы «China Town»:

— Если бы я знала, у нас не будет права ничего выбирать, ничего не говорить, когда я подписывала контракт с «Чайна Таун», то наверное, я бы не подписала ничего. Когда мы были в «Чайна таун», мы просто делали все, что говорили. Вот это будешь одевать, значит, это будешь одевать. Вот это будешь петь, значит это будешь петь. Не скажу, что я была такой счастливой в «Чайна Таун». По словам Сапаргалиевой, в группе она чувствовала себя отшельником.

Алтынай Сапаргалиева, экс-солистка группы «China Town»:

— У нас было разделение — я одна — одно государство, единственная одна всегда, А Динара с Настей все время были в другом государстве.

После ухода из «Чайна Таун» девушка уехала в Лондон. Потом вернулась в Казахстан, а вскоре снова улетела. Только уже в США. Там Алтынай вышла замуж за колумбийца Хуана Диаза. Правда, брак просуществовал недолго.

Алтынай Сапаргалиева, экс-солистка группы «China Town»:

— Это была большая любовь. Но просто, к сожалению, к концу уже 6-го года нашего брака, мы просто так решили обоюдно разойтись. Честно говоря, мы в хороших отношениях с ним до сих пор. До сих пор мне помогает. С документами, с налогами. каждый год нужно платить налоги здесь в Америке. Я этого, естественно, не делала, когда я была замужем.

К слову, за это время певица успела поменять гражданство. О чем ни капли не жалеет. Единственный минус — с новым паспортом на родине можно находиться ограниченное время. 90 дней в году.

Алтынай Сапаргалиева, экс-солистка группы «China Town»:

— Это дает мне возможность посещать намного больше стран, нежели с казахстанским паспортом. Даже в аэропорту- да, ко мне по- другому относятся когда видят, что я с американским паспортом. Сразу начинают улыбаться. Даже с другой интонацией разговаривать.

Что касается творчества, девушка предпринимала попытки реализовать себя на чужбине. Алтынай рассказывает, что как-то ходила на кастинг проекта «The Voice». Желающих попытать удачу оказалось столько, что просидев 12 часов, исполнительница не выдержала и ушла, так и не дождавшись своей очереди.

Алтынай Сапаргалиева, экс-солистка группы «China Town»:

— Здесь очень тяжело в этом плане. Они говорят между собой «здесь все поют, у кого рот есть». То что у тебя нет голоса — это не проблема. Сделают тебе голос. Главное были бы деньги. Если у тебя деньги есть, то ты можешь на себя вложить. В том плане, что ты можешь снять клип себе.

Сейчас Сапаргалиева работает в отеле, но в скором времени сменит место работы. Что вдохновляет ее в американцах- так это свобода. Им абсолютно плевать на чужое мнение.

Алтынай Сапаргалиева, экс-солистка группы «China Town»:

-Я один раз вышла куда- то там в Манхэттен. Чудак просто одел клетку на себя. Птичью клетку на голову! И меня просто так поразило и вдохновило вот этот его поступок, что ему было все равно, что люди там над ним смеются, люди там что-то говорят. Ему вообще было по барабану.

Одному, по ее словам, обосноваться в США очень тяжело. Певице повезло, сперва поддержку ей оказывал муж. Приехав в Нью — Йорк, вы должны быть готовы ко всему- даже оказаться на улице. Тут очень трудно найти работу. Да и с окружающими надо быть поаккуратнее. Нельзя показывать свой страх, иначе вами начнут пользоваться.

Алтынай Сапаргалиева, экс-солистка группы «China Town»:

— Когда я приехала сюда, естественно, у меня английский ужасный был. Я что- то села в такси и этот таксист начинает со мной разговаривать и он видит, что я очень плохо разговариваю на английском. И что он делает? Он начинает, он думает, что я не отсюда и начинает крутить меня по всему Нью — Йорку, накручивать себе этот счетчик. Поездка обошлась в 50 долларов в итоге. Так что, будьте бдительней, если соберетесь в «Большое яблоко». Главное, не давайте себя в обиду и работайте. Очень много.

Алтынай Сапаргалиева, экс-солистка группы «China Town»:

— Спасибо большое, что помните меня. Я читаю ваши сообщения и вопросы о том, где я, что я, почему я, где я, почему, когда я приеду. Я приношу извинения тем, кто разочаровался в том факте, что я оставила паспорт казахстанский и стала американский. А так, я всегда буду казашкой. Всегда!