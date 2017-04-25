Эксклюзив из США! Как дизайнер из Казахстана покоряет американских модниц?

Адиль Лиян продолжает свое путешествие по Соединенным Штатам Америки. На сей раз речь пойдет о местной моде. Удивитесь, но наряды в этническом стиле, которые уже порядком поднадоели казахстанским женщинам, там очень даже в почете. Да-да, прямо- таки с национальными орнаментами!

По улицам Нью-Йорка прогуливаются две амазонки, облаченные в наряды от казахстанского дизайнера Сабины Сага. Специально для встречи с нашей мини-делегацией, девушка организовала фотосет на площади Таймс-cквер. На бэкграунде картинка, как из голливудского кино. Знаменитые полицейские машины, легендарная красная лестница и люди, бегущие куда-то в спешке.

Сабина родом из Караганды. Девушка окончила «University of the arts» в Лондоне и фешн-институт в Нью-Йорке. Также модельер обучалась в Милане, благодаря чему ей посчастливилось поработать с Оскаром Де Ла Рента, Каролиной Эррера и Верой Вонг. Кутюрье любит экспериментировать с новыми технологиями и предпочитает свои аксессуары печатать на 3d-принтере. Видение на стиль у нее, конечно, необычное. Но отдать дань своим корням все- таки хотелось. Потому -то она и создала линейку под названием «Династия».

Сабина Сага, дизайнер:

-Я хотела сделать коллекцию этническую моего народа очень давно. Но в течении учебы там всегда были какие то правила. Скажем, был какой-то проект всегда была какая-то тематика. Например, Коко Шанель, допустим. Американцы, в большинстве своем, любят что-то другое, им это интересно, им это нравится. Им нравятся цвета, им нравятся какие-то необычные мотивы.

К слову, эту коллекцию Сабина представила на местной неделе моды совместно с Oxford Fashion Studio. Что касается последних тенденций, в США за ними вообще перестали следить. К глянцу больше не обращаются как к Библии. Каждый пытается сформировать собственный уникальный, комфортный для жизни стиль.

Сабина Сага, дизайнер:

— Кофта на кофту, на джинсовку, что-то такое. Какие- то очень удобные утилитарные вещи, в которых можно утром выйти на работу, вечером встретиться. Визитная карточка что ли, что люди любят темные цвета, однотонные. Еще такая особенность — люди любят очки. Даже если нет солнца.

По ее словам, в этой стране люди так не заморачиваются с одеждой, как в Казахстане.

Сабина Сага, дизайнер:

— На самом деле, мне нравится. Да, я там жила. Я выросла в Казахстане. И мне это нравится, что там красивые люди. Они стараются одеваться красиво. Это здорово! Когда ездишь — видишь эту разницу.

Гуляя по улицам «Большого яблока» складывается впечатление, что американцы — обезумевшие шопоголики, готовые пищать от каждой пары туфель, как Кэрри Брэдшоу. Универмаги на каждом шагу. Причем на любой карман.

Сабина Сага, дизайнер:

— Люди зарабатывают по-разному. У всех разные возможности. Кто-то может одеваться на мэдисон авеню, там, где все лакшери бутики, салоны самые дорогие. Кто-то сможет одеваться, скажем в «Сохо». Там дизайнерская одежда, но все- таки она несовсем дешевая. А кто-то одевается в NAS Production (H&M, GAP и т. д.) Есть свобода выбора. А кто-то летает в Париж и одевается там. Покупая луки прям с подиумов.

Состоятельный человек может купить пальто за 20 тысяч долларов. Для представителя другого социального класса- эта сумма может быть накоплена за всю его жизнь. Среднестатический житель может затеряться в массе. Но, фешн, конечно, есть. Все- таки, Нью- Йорк — столица моды. Добавим, что в этом городе у Сабины немало соседок из Казахстана. Так с 2008 года там живет и работает модель Биби Шарипова.

— Нью- Йорк-очень крутой город для работы, для продвижения в карьере. Я работаю моделью 7 лет. И когда я начинала, естественно, мне было 15 лет.

Девушка не раз блистала на страницах иностранного журнала Vogue. На ее счету также сотрудничество с «The United Colors of Benetton». В штатах также обитают Злата Семенко, Алена Субботина и еще много талантливых казахстанцев. Двери для нас, как видите, открыты.