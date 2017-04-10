Экс-солистка группы «ДАРА» возвращается в шоубиз спустя 10 лет

Нургуль Нугманова вернулась в шоу-бизнес. Экс-солистка группы «ДАРА» только что закончила съемки дебютного сольного видео. Напомним, коллектив прославился благодаря миксу этники с джазом и попом. Певица, к слову, тоже решила не отказывать себе в удовольствии поэкспериментировать с музыкой.

«Девочка — джаз» была за кадром 10 лет. Нургуль Нугманова за это время зарабатывала на жизнь как музыкальный продюсер, сделав знаменитыми многих артистов. Тайм-аут затянулся из-за поисков репертуара и средств.

Нургуль Нугманова, певица:

— Возрождение, как птица феникс!Многие люди уговорили, если честно. Друзья и коллеги. В этом меня поддержал режиссер, которому я сказала «я что-то вот не хочу такая толстушка снимать клип». Он говорит «Давай! Не надо. А то будешь так долго ходить».

Нургуль хочет ознаменовать свой камбэк новым видео на песню «Улы дала», что значит «Великая земля». Решено было выстрелить патриотизмом с элементами этно-попа. Съемки проходили за городом, потому как важно было показать казахские национальные игры.

Нургуль Нугманова, певица:

— Мы поехали за Чимкент, потому что у нас в Алмате мало такие игры проводят. Как народ у нас живет в деревнях, какие они проводят праздники, как они вообще проводят свою жизнь, чем они увлекаются.

Над роликом работал казахстанский клипмейкер Ернар Нургалиев. На одном творении Нугманова обещает не останавливаться. В планах также небольшой гастрольный тур. Пока нет точных дат. Нургуль этим занимается, ибо она сама себе продюсер.

Нургуль Нугманова, певица:

— Все сама делаю. К сожалению. Очень хотелось бы заниматься своим делом и только петь и музицировать и заниматься только творчеством. Я не стала никого привлекать. В принципе я уже девушка не такого…вряд ли продюсер. Продюсера ищут 16-летних девочек, в которых можно вложить.

Ну, а дата премьеры клипа пока неизвестна. Остается только ждать.