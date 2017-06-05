Единственный выстрел

Среда 00:00

Год выхода: 2013

Страна: Великобритания, США, Германия

Жанр: боевик, триллер, мелодрама

Режиссер: Дэвид М. Розенталь

В ролях: Сэм Рокуэлл, Джеффри Райт, Келли Райлли, Джейсон Айзекс, Джо Андерсон, Офелия Ловибонд, Тед Левайн, Уильям Х. Мэйси, Эми Слоун, У. Эрл Браун

О фильме: История о том, как Джон Мун пошел охотиться на оленя и случайно застрелил молодую женщину, у которой затем он нашел письмо и большую сумму денег. И в итоге паническое сокрытие несчастного случая превратилось в бесконечный кошмар.