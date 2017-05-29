Джордж из джунглей 2

Четверг 09:50

Год выхода: 2003

Страна: США, Австралия

Жанр: комедия, приключения, семейный

Режиссер: Дэвид Гроссман

В ролях: Кристофер Шоуэрман, Джули Бенц, Энгус Т. Джонс, Томас Хейден Чёрч, Кристина Пиклз, Джон Клиз, Майкл Кларк Дункан, Джон Кассир, Кевин Гротерт, Кит Скотт

О фильме: Кто живет в диком африканском лесу, с воплем носится на лиане и водит дружбу со зверями? Тарзан? Не угадали! Маугли? Мимо! Это же старина Джордж, Король джунглей! Он по-прежнему часто врезается на лиане в деревья и проигрывает в битве интеллектов друзьям-гориллам. Но сейчас придется Джорджу покинуть любимую чащобу, чтобы разом переделать уйму дел: выручить друга, говорящую гориллу Эйпа, умудрившегося наделать долгов в казино Лас-Вегаса, отстоять жену и сына у пытающейся вернуть их к цивилизации тещи и заодно трон Короля джунглей, на который пытается наложить лапу один предприимчивый лев!