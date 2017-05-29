Двойной удар

Среда 00:00

Год выход: 1991

Страна: США

Жанр: боевик, триллер, драма, комедия, криминал

Режиссер: Шелдон Леттич

В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Джеффри Льюис, Алонна Шоу, Коринна Эверсон, Филип Чань, Алан Скарф, Боло Йенг, Энди Армстронг, Ву Фонг Ланг, Питер Малота

О фильме: Когда-то мафия из Гонконга жестоко и безжалостно расправилась с родителями братьев-близнецов Чеда и Алекса, которых чудом удалось спасти в давней кровавой перестрелке. Судьба раскидала братьев по разные стороны океана: один рос в Калифорнии, другой остался в Гонконге. И вот спустя 25 лет стараниями верного друга их погибших родителей два брата встречаются, чтобы заставить виновников того преступления сильно раскаяться в некогда содеянном.