Духовная связь с предками: В Алматы презентовали новую достопримечательность!

В Алматы прошла презентация новой туристической достопримечательности — Боралдайские сакские курганы. Историческое наследие планируется развивать по примеру «Долины пирамид» в Египте

Комплекс Боралдайских сакских курганов — место действительно уникальное. Курганный некрополь относится к восьмому-третьему векам до нашего времени. На территории протяженностью в три километра располагаются 47 сакских курганов.

Руслан Шербаев, археолог:

— Сейчас мы находимся на могильнике Боралдай, датируется он с сако- уйсуньским периодом, вот это единственный, целостно сохранившийся памятник на территории города.На спорт комплексе «Медеу» находится тоже археологический памятник, связанный хронологически именно с могильником Боралдай, то есть люди жили в этом ущелье, а в основном хоронили вот на этом могильнике.

На протяжении долгого времени территория комплекса курганов была бесхозной, здесь паслись животные, но в последнее время уникальному памятнику наконец стали уделять должное внимание.

Батыржан Сейдомар, арезидент ОФ «Наследие кочевой цивилизации», этнограф, номадолог:

— В советское время здесь на курганах располагались локаторы ПВО, с одной стороны — это дало нам шанс смотреть его культурную часть. В данный момент начался век сакских курганов. Открытие музея вовремя нам подошло по времени.

По словам организаторов и археологов, данный комплекс можно превратить в большой музей под открытым небом, и создать достопримечательность наподобие пирамид в Египте или мемориалов в Корее

Ерлан Жайлаубай, руководитель управления туризма и внешних связей города Алматы:

— Туристы приезжая в любую страну интересуются культурой и историей этого региона. Из таких комплексов мы изучили опыт Южной Кореи, есть в Дубае, где они рассказывают культуре и о своем быте. На данном этапе мы собираемся оставить все в первозданном виде. Основной слой — это будут сами курганы, потом здесь планируется один большой музей, мемориальный комплекс с экспонатами.

Конечно же при раскопках есть ряд морально-этических вопросов, в частности можно ли раскапывать могилы предков, поэтому археологи предлагают сканировать захоронения.

Руслан Шербаев, археолог:

— Здесь кроме того, что мы видим курганы, под ними есть специальные ритуальные площадки — это все можно увидеть геосканерами. И уже не надо его раскапывать.

Отметим, посещение комплекса возможно уже сейчас, поэтому любой кто заинтересован в своей истории или же изучает древность может начать это делать уже сегодня.