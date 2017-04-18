Дуэт «Л» празднует 23-летие

Не все поймут, но многие вспомнят. «Дуэт Л» в этом году отмечает 23 года. Группа рвала все хит-парады 90-х.

23 года — хоть и не юбилей, а для артиста дата важная. Впервые «Дуэт Л» заявил о себе на сцене еще в 1995 году, приняв участие в популярном конкурсе «Утренняя звезда».

Девочки тогда победили. А потом все пошло как по маслу. Лариса и Людмила начали ездить по гастролям, снимать клипы и записывать новые песни. Первые 10 лет они вообще не отмечали свой день рождения.

Людмила Ким, солистка «Дуэта Л’»:

— После 10-летия мы начали думать, что надо отмечать. Мы отмечали, конечно, втроем. Я, Лариса и Кайрат Кулибаев наш продюсер бессменный.

Лариса Иванова, солистка «Дуэта Л’»:

— У нас 20-летие «Донны Осени» в этом году было — в прошлом — ну в 16-м. Для нас это самый такой 1-й ребенок.

Именно эта композиция принесла желанную популярность дуэту. Трек вошел в 20-ку лучших песен Казахстана. Что уж там. И сейчас при виде этих двух очаровательных женщин вспоминают «Донну осень».

Лариса Иванова, солистка «Дуэта Л’»:

— Мы сами удивились, когда из каждой радиостанции эта песня звучала — Еркеш и Кайрат сразу сказали. Она нам помогла, наверное, поверить в себя. Закрепиться в истории, как многие нам пишут такие приятные комментарии.

Сейчас Лариса и Людмила тоже не сидят сложа руки- они периодически записывают новые вещи и проводят репетиции.

Лариса Иванова, солистка «Дуэта Л’»:

— У меня безумное творчество! У меня сыночек родился! Это самое главное творчество и это классно. Для меня самой было неожиданно сначала. Потом как- то многие не замечали. Но думаю, я же не буду всем ходить рассказывать. Потом осень наступила. Одежда свободная. — Я всегда скрывала — Ты боялась сглазить.

Малышу 4 месяца. Назвали Арманом. По этой причине работа группы была временно приостановлена. Это раньше исполнительниц волновала только сцена. Сейчас они, в первую очередь, мамы. Кстати, в последнем клипе артистки показали своих деток.

Тем не менее, былой популярности, все — таки, хочется.

Лариса Иванова, солистка «Дуэта Л’»:

— Постараемся искать репертуар новый. Действительно очень хочется. Я думаю над этим вопросом «как сейчас остаться популярным» или «что значит вновь обрести популярность». Сейчас, скорее всего, это какой- нибудь крутой классный трек.

Дуэт боится обещать, но надеется, что к своему юбилею они смогут удивить своих поклонников, выпустив что-то абсолютно не похожее на их прежние работы. Может, и концерт организуют по этом поводу. Ну а пока, они в творческом поиске.