Дружинники

Пятница 00:00

Год выхода: 2012

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Режиссер: Акива Шаффер

В ролях: Бен Стиллер, Винс Вон, Джона Хилл, Ричард Айоади, Розмари ДеУитт, Уилл Форте, Эрин Мориарти, Николас Браун, Р. Ли Эрми, Билли Крудап

О фильме: Сюжет фильма разворачивается вокруг дружной компании соседей, организовавших дружину ради патрулирования окрестностей и поддержания порядка. В действительности благие намерения были лишь поводом хотя бы изредка сбегать от семьи, дабы покутить вечерком в сугубо мужской компании. Безоблачная жизнь заканчивается в тот момент, когда соседский дозор случайно узнаёт о заговоре с целью уничтожить мир.