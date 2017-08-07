Драконы навсегда

Вторник 00:00
Год выхода: 1988
Страна: Гонконг
Жанр: боевик, мелодрама, комедия
Режиссер: Саммо Хунг Кам-Бо, Кори Юэнь
В ролях: Джеки Чан, Саммо Хунг Кам-Бо, Юэнь Бяо, Полин Енг, Динни Йип, Юэнь Ва, Бенни Уркидез, Кристал Квок, Фанг Ву, Дик Вэй
О фильме: Секретный завод по производству наркотиков разрушает экологию маленького озера. Владелица озера, красавица Лао, возбуждает судебный процесс против наркомафии.
Талантливый адвокат Джеки Лан, по приказу коррумпированных властей, должен отстаивать в суде интересы мафии. Адвокат с помощью друзей начинает тайное расследование деятельности мафии.