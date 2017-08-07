Драконы навсегда

Вторник 00:00

Год выхода: 1988

Страна: Гонконг

Жанр: боевик, мелодрама, комедия

Режиссер: Саммо Хунг Кам-Бо, Кори Юэнь

В ролях: Джеки Чан, Саммо Хунг Кам-Бо, Юэнь Бяо, Полин Енг, Динни Йип, Юэнь Ва, Бенни Уркидез, Кристал Квок, Фанг Ву, Дик Вэй

О фильме: Секретный завод по производству наркотиков разрушает экологию маленького озера. Владелица озера, красавица Лао, возбуждает судебный процесс против наркомафии.

Талантливый адвокат Джеки Лан, по приказу коррумпированных властей, должен отстаивать в суде интересы мафии. Адвокат с помощью друзей начинает тайное расследование деятельности мафии.