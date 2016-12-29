Драйвер на ночь

Среда, в 00:00

Год выхода: 2014

Страна: США

Жанр: триллер, комедия

Режиссер: Джо Карнахан

В ролях: Патрик Уилсон, Эд Хелмс, Джеймс Бэдж Дэйл, Бруклин Декер, Крис Пайн, Джессика Альба, Рэй Лиотта, Дэвид Хассельхофф, Рэнди Кутюр, Минди Робинсон

О фильме: Невезучему шоферу лимузина до выплаты внушительного долга остается отработать всего одну смену. Его последним клиентом становится загадочный молодой миллиардер, пообещавший небывалые чаевые за несколько дополнительных услуг. В погоне за так нужными ему сейчас деньгами водитель ввязывается в безумные переделки на улицах Лос-Анджелеса, и чем больше ночь опускается на мегаполис, тем более призрачной видится ему надежда остаться в живых…