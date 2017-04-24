Дорогу молодым! Весь мир празднует Международный день солидарности молодежи!

24 апреля во всем мире отмечают день солидарности молодежи. К категории молодежи относят возрастную группу от 14 до 29 лет, и она составляет почти 30% от всего населения страны.

Среди молодежи, к примеру, есть немало предпринимателей. Алеся Нугаева развивает дворовые клубы и строит детские площадки. Цель ее эко- проекта — счастливое времяпровождение.

Второй проект Алеси- мастерская для детей. Она предоставляет площадку для творчества подрастающему поколению.

О досуге и развитии молодежного поколения заранее позаботился акимат города Алматы. На месте нашумевшего трамвайного депо появится лофт- центр. Здесь алматинцы смогут реализовать свои проекты и креативные идеи.

А вот эти ребята долго пробовали разные варианты заработка и пришли в итоге к деньгам из воздуха.

Максим и Сергей, молодые предприниматели:

— У моей подруги было день рождение, и моя жена предложила купить шары. Приедет курьер и ты заплатишь. И я отдал 6 с половиной тысяч просто за воздух.

В парнях практически моментально проснулась коммерческая жилка.

Максим и Сергей, молодые предприниматели:

— Занимались сначала этим в моём гараже. Потом пришлось потрудиться и накопить на офис. И наконец-то уволились.

Сейчас в Казахстане созданы все условия для развития молодого предпринимательства. В нынешних условиях для молодежи не существует преград. Хочешь стать стартапером- будь им, планируешь помогать нуждающимся- добро пожаловать в ряды соцработников. Главное, не сидеть без дела, возможностей всегда хватает.