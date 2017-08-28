Дорога на Эльдорадо

Суббота 09:30

Год выхода: 2000

Страна: США

Жанр: мультфильм, мелодрама, комедия, приключения, семейный

Режиссер: ужасы, фантастика, триллер, комедия, детектив

О фильме: Колледж Хэррингтон давно утратил свою первозданность. Его обшарпанные коридоры ежедневно заполняет будущее Америки — одиночки и лидеры, пижоны и наркоманы, умники и кретины. Подобно подросткам везде и всюду, они ведут постоянную борьбу друг с другом.

Но однажды студенты делают ужасающее открытие: их преподаватели — пришельцы с другой планеты! Столкнувшись с вызовом, который они даже не могли себе вообразить, бывшие враги вынуждены объединиться, чтобы спастись от инопланетного вторжения…

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