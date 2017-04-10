Среда 00:00

Год выхода: 2011

Страна: США, Канада

Жанр: триллер, драма, детектив

Режиссер: Джим Шеридан

В ролях: Дэниэл Крэйг, Рэйчел Вайс, Наоми Уоттс, Элиас Котеас, Мартон Чокаш, Тейлор Джир, Клер Джир, Рэйчел Дж. Фокс, Джейн Александр, Брайан Мюррей

О фильме: Состоятельный издатель со своей женой и двумя дочерьми переезжают в тихий провинциальный городок, который на поверку оказывается не таким уж и тихим. При участии любопытной соседки семейство узнает, что их дом стал местом жестокого убийства, а преступник до сих пор разгуливает на свободе.

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