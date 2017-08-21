Доктор Дулиттл 3

Суббота 09.30 Год выхода: 2006

Страна: США, Канада

Жанр: фэнтези, комедия, семейный

Режиссер: Рич Торн

В ролях: Кайла Прэтт, Кристен Уилсон, Ховард Уолкер, Джон Эймос, Лучана Карро, Томми Снайдер, Кэлам Уорси, Райан МакДонелл, Шеньер Хундал, Тара Уилсон

О фильме: Дочь доктора Дуллитла Майя неожиданно обнаруживает у себя талант отца — возможность разговаривать с животными. Ища себя, она уезжает на ранчо родительского приятеля, где заводит дружбу с местной фауной. И когда девушка узнает, что владельцы соседней земли посягают на собственность приютившего ее хозяина, Майа обращается к своим новым друзьям за помощью…

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