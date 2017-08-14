Доктор Дулиттл 2

Суббота 09:30

Год выхода: 2001

Страна: США

Жанр: комедия

Режиссер: Стив Карр

В ролях: Эдди Мерфи, Джеффри Джонс, Джеймс Л. Эвери, Рэйвен Симон Лил’Зэйн, Кайла Прэтт, Кристен Уилсон, Кевин Поллак

О фильме: У знаменитого доктора Дулиттла огромное количество пациентов – и двуногих, и четвероногих. Он обладает удивительной способностью говорить на языке животных, поэтому и пользуется популярностью у лесной братии. Зверушки осаждают его квартиру и днем и ночью. И когда случается беда, они, не раздумывая, бросаются к нему за помощью. Кто, например, как ни доктор Дулиттл, поможет спасти их любимый лес от вырубки?..

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