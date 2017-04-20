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Дизайнер Жаркын Баймаханов вводит в моду «намордники»

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Алматы принял эстафету моды у нашей столицы. «Kazakhstan Fashion Week» снова в деле. На сей раз показы разделились на две сессии — дневную и вечернюю.

Люди из шоу-бизнеса, светские львицы и вся модная тусовка пришли выгулять все самое лучшее, что есть в гардеробе. Хотя, Лидо, например, о выборе одежды особо не задумывалась.

Лидо, певица:
— Ваш секрет — Все, что нам под руку попалось, то и надевайте. — Сейчас этот случай? На мне курточка моего мужа, носочки буквально купила по дороге. Такая думаю: «чего-то тут не хватает». Сумочка дочи.

Настя Клещенко, певица:
— Все, что удобно, сегодня я надела именно так.

Перед началом показов богема отдыхала на улице, попивая кофе и делая по сотни фотографий. Среди гостей томилась в ожидании женская делегация из Кувейта. Удивитесь, но их страну считают «арабским Парижем». В скором будущем КФВ начнет с ними сотрудничать. Ну, а открыл юбилейный сезон казахстанской недели моды ее отец — Алекс Чжен.

Алекс Чжен, дизайнер, основатель “Kazakhstan Fashion Week”:
— Я просто традиционно открываю. Это для чего сделано. Это не связано с моими амбициями, понтами. Надо мне быстро отработать, чтобы потом заниматься всеми остальными.

Чжен совместно с Ларией Джакамбаевой представили осенне-зимнюю линейку, где черно-белую палитру решено было разбавить перьями. Следующей на подиуме появилась коллекция Тамары Ламанукаевой.

Сперва в ход пошли воздушные платья со всевозможными рюшами. Ну а после, дизайнер решила пошалить, добавив в наряды надписи, так и призывающие к действию — «Drunk”.

Сакен Жаксыбаев, дизайнер:
— Мне очень понравилось как выросла Тамара Ламанукаева, потому что я как- то отслеживал 2-3 ее коллекций. Эта мне очень понравилась.

А Жаркын Баймаханов сделал все, чтобы детали его образов просто невозможно было разглядеть. Все внимание гостей было приковано к головам манекенщиц.

Жаркын Баймаханов, дизайнер:
— Это были маски. Откуда вы это взяли? Ну вот, вдохновение. — Я вела параллельно трансляцию в «РЕВЮ» и многие начали писать, что это намордники. Возможно, это намордники для очень непослушных келинок.

Каждая маска была собрана и декорирована вручную. При этом, Жаркын не призывает надевать столь эксцентричный аксессуар. Успокойтесь, это было просто шоу. На этом «Kazakhstan Fashion Week» не заканчивается. Впереди еще два дня показов.

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