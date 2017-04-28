Дизайнер Айгуль Касымова открыла свою фотовыставку

По случаю юбилея бренда, кутюрье организовала вечеринку, пригласив всю модную тусовку. В один день дизайнер праздновала 2 даты сразу: 10 лет бренда «Айгуль Касымова» и 20 лет ее ателье.

Леонид Жеребцов, дизайнер:

— С учетом того, что это 20 лет. Это уже о многом говорит, правильно? Профессия дизайнера такая, что ты можешь просто в один момент потерять свою публику и потерять свое лицо. И поэтому, понятное дело, это очень круто.

Потому и отметить все это дело необходимо было тоже в двойном размере. Все приглашенные гости поделились на три лагеря. Первый разглядывал фотовыставку. На снимках Аружан Джазильбекова, Жамиля Абилова и другие, облачившиеся, как любила Коко Шанель, в черные платья.

Айгуль Касымова, дизайнер:

— Фотопроект заключался в том, что мы для наших героинь, которые разделяют философию нашего бренда, наши жизненные взгляды. Мы сшили для каждой из них платье и мы хотели снять фотоисторию о том, что платья Айгуль Касымовой могут раскрыть любую индивидуальность, в любом возрасте. Мы их забирали на красивых машинах, привозили, подарили платья, сняли.

Другая часть гостей тусовалась и фотографировалась.Самые неравнодушные к моде, переместились в новый монобутик Касымовой, где представлены последняя коллекция весна-лето и линейка ориентал в этно-стиле. Подруга легендарных Дольче и Габбана, Евгения Джонсон, тоже посетила мероприятие. Хотя ее гардероб битком набит итальянским люксом.

Евгения Джонсон, светская львица:

— Евгения, мне кажется, или у вас платье как раз от Айгуль Касымовой? Я скажу вам по секрету, всему свету. На публике думают это Диор, но на самом деле это создавала для меня Айгуль Касымова.

Ленара Баталова, экс-солистка группы «Рахат Лукум», а ныне супруга влиятельного бизнесмена тоже нашла что-то общее.

Ленара Баталова,экс-солистка группы «Рахат-Лукум»:

Прослеживаются общие черты и тенденции. Мне кажется в наше время вообще, во время социальных сетей каких-то технологий. Друг у друга люди смотрят какие-то тенденции и вещи изготавливают уже в зависимости от общих тенденций мировой моды.

Получается, наши светские львицы с гордостью выгуливают наряды от казахстанских дизайнеров. Возвращаясь к вечеринке, скажем, что закончилось все как на любом дне рождении — тортом. Сладкое модницам иногда прощается.