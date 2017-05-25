Димаш Кудайберген готовит свой первый альбом! Когда ждать?

Артисту поступило соблазнительное предложение в Китае.

Крупное китайское агентство талантов предложило Димашу Кудайбергену стать лицом их лейбла. Ведь сегодня на востоке персона казахстанского артиста нарасхват.

В самой популярной китайской соцсети Sino Weibo страничку Димаша зафолловили 3,5 миллиона новых пользователей. Плюс в Казахстане фан-клубы множатся с каждым днем. Так что, Димаш, готовься, публику нужно чем- то удивлять.

Димаш Кудайберген, певец:

— Будет у меня альбом. Сейчас он в стадии разработки. Мы не может приступить к работе, так как я еще не решил на каком языке его делать. Но казахский будет — это уже точнее некуда.

Помимо этого на Димаша Кудайбергена свалилась и другая слава. Артисту предложили стать творческим послом, дабы Китай и Казахстан объединились в общих целях. Принял ли Димаш такое деловое предложение?

Димаш Кудайберген, певец:

— Я не стремлюсь получить этот титул. Я лишь артист и у меня неглубокие политические знания. Так что, я продолжу укреплять нашу дружбу творчеством.

В общем с датой релиза альбома Димаш еще не определился. Хотя, правда, пока публика его любит, пусть черпает вдохновение. Лишним, как говорится, не будет!