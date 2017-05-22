Суббота 23:50

Год выхода: 2006

Страна: США, Великобритания

Жанр: фантастика, боевик, триллер

Режиссер: Тони Скотт

В ролях: Дензел Вашингтон, Пола Пэттон, Вэл Килмер, Джеймс Кэвизел, Адам Голдберг, Элден Хенсон, Эрика Александр, Брюс Гринвуд, Рич Хатчмэн, Мэтт Крэйвен

О фильме: Каждый из нас хотя бы раз в жизни испытывал эффект дежа вю, когда нам вдруг начинает казаться, что мы знакомы с людьми, которых на самом деле раньше никогда не видели, и уже бывали в местах, где на самом деле никогда не были. И, возможно, в такие моменты кому-то приходила в голову мысль, что эти ощущения — не что иное, как предупреждения, посланные нам из прошлого, а может быть, и ключ к познанию будущего.

Агент АТФ Даг Карлин получает возможность совершать путешествия во времени, расследуя обстоятельства взрыва, произошедшего на новоорлеанском пароме. Оказавшись в прошлом, он встречает женщину, которую должны убить, и в итоге влюбляется в нее….