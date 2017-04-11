Дети и незнакомцы. Как обучить ребенка безопасности?

В Алматы усилили безопасность дорожного движения около школ. Возле учебных заведений установят пешеходные переходы и знаки, ограничивающие скорость. Это, конечно, хорошо, но как быть с тем, что дети сами порой попадают в неприятные ситуации из-за своей наивности?

Затронув тему похищения детей, пранкеры из Талдыкоргана решили провести социальный эксперимент. Предварительно договорившись с родителями школьников, они различными уловками попытались увести ребят с собой.

Один из детей засомневался и отказался от предложения незнакомца. Почти… отказался.

Эмин Шадиев, пранкер, общественный деятель:

— Реакция была разная, кто-то подходил спрашивал кем я являюсь ребенку. Кто-то смотрел с подозрением. Кто-то проходил мимо. Хотя я пытался себя вести максимально странно.

Но многие порой не замечают того, что творится вокруг. И дети пропадают бесследно. Большинство родителей насмотревшись и наслушавшись подобных историй, чтобы обезопасить своё чадо — заточают его дома или всюду следуют за ним. Жанна, мама двух детей, считает, что неправильно воровать у ребят детство, нужно просто наладить диалог и объяснить как себя вести в той или иной ситуации.

Жанна Ахметова, журналист, мама двоих детей:

— Очень много раз объясняла, что могут прийти посторонние люди. Тебя могут найти преступники. Это надо объяснять и не один раз вскользь. Показать всю важность этого разговора.

В завершении эксперимента родителей попросили серьезно поговорить со своими детьми на эту тему. Спустя два дня Эмин снова попытался заманить ребенка и его затея потерпела фиаско.

Каждый родитель может строить отношения с ребенком по принципу доверия и честности. И тогда ребенок поймет, какой бы страшной ситуация не была, мама и папа всегда придут на помощь.