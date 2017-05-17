Денис Тен пожертвовал денежным призом Универсиады ради детей

Казахстанский фигурист начал серию мастер- классов для одаренных детей.

В течение трех дней в Алматы будут проходить мастер-классы от золотого призера Универсиады, а также других мастеров своего дела. В их числе — российский фигурист Алексей Ягудин, актер Чингиз Капин, танцор Серик Ташанов и IT-гений Арман Сулейменов. Все это делается для всестороннего развития юных спортсменов, а также обучения грамотному тайм-менеджменту.

Денис Тен, Золотой медалист зимней Универсиады — 2017, заслуженный мастер спорта РК:

— С детства я как- то жил вопреки каким- то временным рамкам. То есть у меня было больше 24 часов в сутках, очень много было энергии. Соответственно, мы с мамой посещали огромное количество кружков. Я занимался и тхэквондо, карате, плаванием, теннисом, акробатикой, школа живописи, играл на пианино, ходил в музыкальную школу. Вопреки этой позиции, что можно заниматься только одним делом, я — яркий пример, что это реалистично.

Инициатором проекта выступил сам Денис. Известно, что помимо нескольких спонсоров, он вложил и собственные деньги. Кровные, заработанные на победе.

Денис Тен, Золотой медалист зимней Универсиады — 2017, заслуженный мастер спорта РК:

— Мастер — класс «Биікке ұмтыл» — это большой подарок для всех. Это возможность для детей стать лучше. И если я смогу стать частью их прогресса, их роста — для меня это будет только счастьем. Я надеюсь, что впереди получится организовать достойный курс, достойную программу.

В планах — сделать эту программу регулярной для того, чтобы у детей была возможность чаще работать с профессионалами. К слову, тренировки проходят абсолютно бесплатно. Более 30 одаренных детей были отобраны в разных городах Казахстана. Дорога, проживание — все оплачено.

Мельниковы Ольга и Олег, Шымкент:

— Нас пригласили, потому что ребенок чемпионат Казахстана выиграл. Проходил на Чимкенте. Хочу стать также, как Денис Тен. Выступать на всяких чемпионатах мира и на олимпиадах.

Торекулова Анара, мама юной фигуристки, Алматы:

— Очень важны эти мастер-классы, потому что дети этим вдохновляются и передвигаются вперед.

Полученные знания ребята продемонстрируют в финальный день мастер-классов во время показательных выступлений.