День Независимости

Суббота 23:00

Год выхода: 1996

Страна: США

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссер: Роланд Эммерих

В ролях: : Уилл Смит, Джефф Голдблюм, Билл Пуллман, Мэри МакДоннелл, Джадд Хёрш, Роберт Лоджа, Рэнди Куэйд, Маргарет Колин, Вивика А. Фокс, Джеймс Ребхорн

О фильме: На Земле принимается сигнал, посланный источником явно неземного происхождения. Источник этот приближается, и на «уши» поднимается вся планета. Никто, правда, не ожидал, что инопланетяне окажутся такими огромными и в таком количестве.