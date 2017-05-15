По будням 19:50, повтор 09:40



Жанр: комедийный сериал

Язык: русский

Хронометраж: 25 минут

В ролях: Галина Боб, Анастасия Денисова, Полина Максимова, Таисия Вилкова, Родион Юрин, Наталья Унгард, Алексей Воробьев, Софья Урицкая

О сериале:

Всё, что ты хотел знать о девчонках, но боялся спросить!

Жизнь в провинции – штука на любителя. Четыре девчонки, выросшие на ценностях большого города, потеряли к провинциальным прелестям последний вкус. И теперь они отправляются покорять Москву! Встречайте – прирождённая мечтательница Маша — девушка образованная, но непрактичная. Её сестричка Василиса — настоящая бестия и проказница. Пална – карьеристка, не чуждая сердечным волнениям. И Леля – настоящая блондинка со всеми вытекающими. Все они приехали в Москву из Саратова, и все они мечтают найти свою любовь и устроиться в жизни. Их ждут непостоянные олигархи, придирчивые, но такие соблазнительные боссы, солисты поп-групп и другие персонажи, на которых богата столица.

АНОНС: