Cнова суд! Кто и как опорочил честь Баян Максаткызы?

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Скандальный развод, написание автобиографичной книги и скорая свадьба — подписчикам Баян Максаткызы только повод дай для обсуждения! Некоторые настолько увлеклись «копанием в чужом белье», что даже подтолкнули медиаперсону обратиться вновь в суд!

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