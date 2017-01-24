Cнова суд! Кто и как опорочил честь Баян Максаткызы?

Скандальный развод, написание автобиографичной книги и скорая свадьба — подписчикам Баян Максаткызы только повод дай для обсуждения! Некоторые настолько увлеклись «копанием в чужом белье», что даже подтолкнули медиаперсону обратиться вновь в суд!