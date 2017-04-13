Что сейчас модно — быть дерзкой или нежной?

Некая Валерия Левицкая устроила небольшой коктейль, по случаю своего первого модного показа. Гостями дизайнера стали люди из фешн-индустрии и алматинские ВИП-персоны. Весь бомонд буквально гудел в предвкушении шоу.

Леонид Жеребцов, дизайнер:

— Все что-то бурно обсуждают. Вот о чем говорят на таких тусовках? — Ну, наверное обсуждают предстоящие недели моды — 2, как вы знаете. Второе, наверное, все таки вечеринка, ожидается показ. Лично незнаком. Но зная с кем общается дизайнер, я думаю будет очень интересно.

Рыжеволосая Валерия, между прочим, дружит с российским дизайнером ювелирных украшений и светской особой по совместительству — Яной Расковаловой. Кстати, хозяйка вечера предлагает свои наряды состоятельным дамам уже 2 года, но представить их на подиуме решила впервые.

Валерия Левицкая, дизайнер:

— Мои наряды — они не совсем массовые. Это именно для тех девушек…с тонким чувством вкуса, которые по прежнему считают, что платье — это модно, которые не боятся быть женственными. Я считаю, что нежность — это проявление мужества для женщины.

Евгения Тян, светская львица:

— Я рада, что сейчас опять идет вот это разделение между м и ж и женщина становится похожей на женщину. Когда на ней будет легкое платье воздушное. Какой сейчас быть женщиной? Вот ей одевать рюши и кружево и казаться милой или быть дерзкой кошечкой? — Настоящему мужчине нужно чтобы в одной женщине заключалось всё. Никто вам не запрещает 1 день быть дерзкой кошечкой, но при этом не терять женственности. Быть хищницей. А завтра быть котеночком.

Ну, а после светских бесед за шампанским все синхронно отправились смотреть обещанный показ.

Левицкая представила 26 луков весенне-летней коллекции со сладким названием «Пастила». Все выполнено в пастельных тонах. Акцент на кружево, бахрому и тюлевые ткани. Такая ваниль пришлась многим по вкусу, но тут же перевоплощаться в «милашку» необязательно.

Динара Рахимбаева, казахстанская «Барби»:

— Показ был очень красивый. Все такое легкое, летучее, весеннее. Я не скажу, я что вот надо быть «жертвой» моды. Как она тебе велит, так и надо одеваться. Нужно одеваться так, как себя чувствуешь. Выражать себя через стиль, а не потакать всем канонам моды. Сегодня я буду в кедах и джинсовке, а завтра я буду на каблуках вся такая в платье.

Благо, современные тренды позволяют модницам экспериментировать с образами. Так что, сегодня вы сама нежность, а завтра — плохая девчонка. Главное, как сказала Евгения Тян, не быть скучной.