Что нового у экс- группы «Квест Пистолс»?

Что-что, а эти ребята ни с кем своим куском славы не захотят делиться. Более года назад известные нам по проекту Quest Pistols — Костя, Антон и Никита создали новое творческое альтер-эго. За это время успели выпустить альбом и несколько горячих хитов.

Но совсем недавно уже окрепшую команду покинул Никита Горюк.

Константин Боровский, солист группы «Агонь»:

— Ничего такого не случилось. Но вышло так, что Никита не выступает больше с нами. Он сейчас находится в другом городе. И мы приняли решение, что он больше не будет участвовать в нашем коллективе.

По словам парней, его путь — это рок-музыка. И отныне он будет вкладывать все силы в развитие сольного проекта «Зверобой».

Что касается «Агня», то тут концепт группы совсем другой. Если вы помните «пистолетов» как парней эпатажных и противостоящих гламуру, то сейчас эти ребята напротив, в тренде. Об этом говорят их образы, репертуар и клипы.

Антон Савлепов, солист группы «Агонь»:

— Сейчас слово гламур считается пошлым, я так думаю. Его уже никто не использует. Слово «тренд» намного ярче и мы в тренде, конечно.

Однако старые хиты так и не забыты. Сейчас их исполняют сразу два коллектива. «Агонь», например, имеет на это полное право, так как над их музыкальным контентом продолжает работать автор популярных треков «Я- твой наркотик», «Ты так красива» и т.д.

Константин Боровский, солист группы «Агонь»:

— Мы просто сделали редизайн звуковых аранжировок этих старых композиций. Мы любим эти песни. Это же не такого рода анонизм. Выходишь на сцену и такой «я кайфую от себя». Я хочу петь то, что я хочу петь». Нет. Если им нравится наши песни, которые мы поем уже около 10 лет, почему бы не спеть ее еще раз.

Ну, а из свеженького вот-вот должен был выйти клип на песню «Невыё»

Антон Савлепов, солист группы «Агонь»:

— Не будет никакого «Невыё» и не будет никакого клипа. Потому что автор этой песни Дима Сусоев он слишком много выё и теперь он невыё у себя дома и клип мы не снимаем.

Тем не менее, «Агонь» обещает в ближайшее время выпустить видео на другое творение. Говорят, что у них новый этап регенерации и эксперименты приятно удивят зрителя. Что ж, ждем.