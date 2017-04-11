Что делать, если вас оскорбляют?

Обезопасить себя можно и от нецензурной брани, если разок припугнуть законом. Жителя Костаная арестовали за то, что он оскорблял собственную мать. 38-летний мужчина за свой «грязный язык» просидит 8 суток за решеткой.

Домашнего дебошира и грубияна привлекли к ответственности по статье «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». Это частный случай. Однако каждому из нас приходилось в этой жизни выслушивать в свой адрес неприятные слова. Если ваша честь и достоинство были задеты, можно идти в суд.

Сергей Уткин, юрист:

— Нецензурные, необщепотребительные слова, которые в приличном обществе не назовут человека. Такие слова, они признаются, как правило в судах оскорбительными. Можно оскорбить, в принципе, даже жестом. В Павлодарской области, когда ехал кортеж, кто-то с Астаны приезжал, какое-то высокопоставленное лицо, и один из павлодарцев, знаете такой, средний пальчик показал. Остановился кортеж. Его арестовали. И привлекли к ответственности за оскорбление.

Оскорбить могут и в сети. Особенно часто с этим сталкиваются публичные люди, которые находят в десятках комментариев к своим постам негатив и ругательство.

Айнур Ильясова, актриса:

— Так больно читать такие вещи, такие комментарии. Потому что, мы же работаем для людей и хочется чтобы уважали труд…не писали всякие пакости. Обидно, если честно.

Сакен Жаксыбаев, дизайнер:

— У нас люди абсолютно не отвечают за свои слова. Они знаете, все такие Дон Кихоты. Они могут бороться с мнимыми ветряными мельницами.

Чтобы обратиться в суд, необходимо иметь доказательства того, что вас оскорбили. Запись телефонного разговора, видео, свидетели. Кстати, на мобильный можно скачать приложение, которое автоматически будет сохранять все ваши звонки. В случае с соцсетями, нужно сделать скриншот, распечатать его и бежать в нотариус.

Сергей Уткин, юрист:

— Уголовный кодекс предусматривает наказание , там по 1 части — 100 МРП, по второй — 200 МРП. Ну 100 МРП — это двести тысяч с чем то, а там четыреста с чем то тысяч. Если у человека нет работы, нет достаточных средств оплатить штраф, тогда ему вот эти общественные работы присудят и он будет мести там.

Но бывает и так, что судья сомневается в виновности подозреваемого. Это происходит из-за недостаточной доказательной базы. В таком случае, обвиняемого оправдают. Так или иначе, стоит все хорошенько взвесить, прежде чем говорить гадости.