Чем удивит первая бродвейская «Золушка» в Казахстане?

В Алматы во всю репетируют первый бродвейский мюзикл в Казахстане — «Золушка». Постановка обещает удивить не на шутку.

Премьера обновленного мюзикла состоялась на Бродвее в 2013-м году. Авторы — лауреаты таких престижных премий, как Оскар, Грэмми и Эмми.

В данный момент постановка находится в национальном турне по США. Казахстан увидит ее благодаря англоязычному театру, который приобрел право ставить знаменитую бродвейскую «Синдереллу». В актерский состав входят 40 человек, среди которых есть и студенты, и преподаватели, и профессиональные актеры.

Эбби Гилберт, актриса:

— Актерская труппа очень многонациональная. Здесь есть казахи, русские, американцы, армяне. Это очень интересно! Я играю Золушку. Она очень скромная молодая девушка, открытая людям. Нашлись герои, которые помогли ей воплотить ее мечту — попасть на бал. Она влюбляется.

В этой «разношерстной» компании каким-то образом оказался телевизионный продюсер Тимур Балымбетов. Играет он не кого-то там, а самого принца.

Тимур Балымбетов, телепродюсер, актер:

— Это попытка понять нравится ли нашему казахстанскому зрителю. Будет ли смотреть наш зритель на английском языке, с казахскими и русскими субтитрами. Я на самом деле попал в этот театр еще до того, как я начал работать с телевидением, с продюсированием и т. д. Это моя давняя страсть.

Что касается принца, то в мюзикле он будет выглядеть абсолютно нешаблонно. Парень будет переживать внутренний кризис и задумываться о развитии своего царства. Впрочем, все как в оригинальном бродвейском сценарии. Ни постановщик, ни кто-то еще не могут внести правки.

Тимур Балымбетов, телепродюсер, актер:

— Вплоть до тональности все должно оставаться. Вот эта роль такой вокал должен быть, это должен быть тенор, например и т. д. Все точно так, как было задумано для Бродвея. Это не спектакль. Это — шоу. Яркое, со светом, звуком, со спецэффектами. Спецэффектами, которые в театре большая редкость.

Например, Золушка будет перевоплощаться из нищенки в принцессу за три секунды! Причем ни раз за мюзикл. Стоит отметить, что все это стало возможным благодаря краудфандингу. А значит, зритель готов к экспериментам.