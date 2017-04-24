Чем дальше в лес…

Воскресенье 23:20

Год выхода: 2014

Страна: США, Великобритания, Канада

Жанр: комедия, семейный

Режиссер: Роб Маршалл

В ролях: Мэрил Стрип, Эмили Блант, Джеймс Корден, Анна Кендрик, Крис Пайн, Джонни Депп, Дэниэл Хаттлстоун, Кристин Барански

О фильме: Золушка мечтает попасть на бал, Пекарь, когда-то проклятый Ведьмой, и его Жена горюют о том, что у них нет ребенка, Джек хочет, чтобы его корова Беляночка наконец-то дала молоко, его Мать мечтает быть богатой, а Красной Шапочке очень нужен каравай хлеба — гостинец для Бабушки, которая живет в лесу… и, может быть, немного сластей для себя лично.

Наконец, Ведьма, живущая по соседству с Пекарем, мечтает вернуть себе молодость и красоту, которые она утратила по несчастному стечению обстоятельств. Для этого она предлагает Пекарю в обмен на снятие проклятия помочь ей и добыть необходимые составляющие для волшебного напитка: корову, белую, как молоко, плащ, красный как кровь, прядь волос, желтых, как кукуруза, и золотые туфельки…