Среда, в 00.00

Год выхода: 2010

Страна: Великобритания, Франция

Жанр: боевик, триллер, драма, приключения, военный, история

Режиссер: Нил Маршалл

В ролях: Майкл Фассбендер, Ольга Куриленко, Доминик Уэст, Джей Джей Филд, Андреас Виснивски, Дэйв Леджено, Аксель Кэролин, Даффер Лабидин, Ли Росс, Дэвид Моррисси

О фильме: Действие разворачивается в 117 году. Главный герой — Квинтус Диас — единственный человек, уцелевший после налёта пиктов на пограничную римскую крепость. Вместе с легендарным Девятым легионом он отправляется на север, чтобы стереть с лица земли пиктов и уничтожить их предводителя, Горлакона.