Среда, в 00.00
Год выхода: 2010
Страна: Великобритания, Франция
Жанр: боевик, триллер, драма, приключения, военный, история
Режиссер: Нил Маршалл
В ролях: Майкл Фассбендер, Ольга Куриленко, Доминик Уэст, Джей Джей Филд, Андреас Виснивски, Дэйв Леджено, Аксель Кэролин, Даффер Лабидин, Ли Росс, Дэвид Моррисси
О фильме: Действие разворачивается в 117 году. Главный герой — Квинтус Диас — единственный человек, уцелевший после налёта пиктов на пограничную римскую крепость. Вместе с легендарным Девятым легионом он отправляется на север, чтобы стереть с лица земли пиктов и уничтожить их предводителя, Горлакона.