Целительная сила кошек: как пушистые создания избавляют от болезней, одиночества и бедности?

Популяция семейства кошачьих постоянно пополняется. Буквально пять лет назад в моде были «персы» , то сейчас в тренде совсем другое.

На выставке кошек можно не только любоваться ими, но и поучаствовать в конкурсе. Победа кота — деньги хозяину. Но отбор, конечно же, строгий. Например, эластичность и длина кота породы «ориентал» играет огромную роль в оценке судей.

Геннадий, хозяин кота породы «ориентал»:

— Мы надеемся, что это будущий чемпион. И кот должен тянутся, потому что именно так можно показать всю его красоту и прелесть.

Кошка, по мнению Садир, лучший друг человека. Но поменять дружбу на деньги — она тоже не против, тем более цена вопроса — 100 тысяч тенге. Садир, разводит кошек породы «корниш-рекс».

— Вот так вы друга продаёте.

— Ну это же животное. Кстати! В том году у меня Корниши уехали в Эстонию и Финляндию. И прекрасно себя чувствуют.

— И теперь мяукают по- эстонски.

— По- фински!

А вот этому бенгальцу, вообще не до смеха. И от комментариев он грубо отказался. Мы решили не настаивать и поговорить об мейн -кунах.

— Этот кот не опасен?

Надежда, хозяйка кота породы «Мейн-кун»:

— Конечно не опасен. Всех пугает размер. Но Мейн-куны, большие и добрые.

Сегодня на пушистых созданиях можно заработать, не только продав их. Например, вечно недовольный кот по кличке «Соус Тардар» стал настоящей интернет-звездой благодаря своей мордочке. Хозяйке теперь можно не работать, ведь она стала получать миллионы долларов.

Лариса считает, что преимущества лысых пород кошек в том, что из-за отсутствия шерсти блохам размножаться просто негде. А зимой «петергофы» могут и согреть, и даже побеседовать с вами.

Лариса, разводит кошек породы «Петергоф»:

— Они очень горячие, мы сними спим всегда под одеялом, они наши кошки-грелки. Они нас встречают. Понимают элементарные команды и даже говорят «мама». Когда очень хотят кушать.

К слову, многие считают, что от лысых котов аллергии не бывает. Но, это миф. Но если любовь к мурлыкающим всё-таки одолевает и желание завести животного просто невыносимо, то перед покупкой желательно обратиться к специалисту. Он подскажет, как можно ужиться с питомцем не чихая и не опухая.