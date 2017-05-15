Брюс всемогущий

Пятница 00:00

Год выхода: 2003

Страна: США

Жанр: фэнтези, драма, комедия

Режиссер: Том Шэдьяк

В ролях: Джим Керри, Морган Фриман, Дженнифер Энистон, Филип Бейкер Холл, Кэтрин Белл, Лиза Энн Уолтер, Стив Карелл, Нора Данн, Эдди Джемисон, Пол Сэттерфилд

О фильме: Брюс Нолан — популярный ведущий теленовостей в Буффало. Он — пессимист, и его ничего не интересует в этой жизни, даже девушка Грейс, которая любит его, несмотря на всю его вредность.

Его репортажи интересуют всех, кроме его самого. Мечта Брюса — быть ведущим, тем более местечко вот-вот должно освободиться. Но однажды Брюса настигает неудача, и его увольняют с работы. В конец разочарованный Брюс гневается на Бога, а тот… отвечает ему! Всемогущий предлагает Брюсу сменить его на неделю и посмотреть, сможет ли он сделать мир хоть чуточку лучше…