ПРЕМЬЕРА! С 4 ЯНВАРЯ В 21:10!

Жанр: комедийный сериал

Язык: русский

Хронометраж: 25 минут

В главных ролях: Михаил Галустян, Демис Карибов, Дмитрий Никулин, Анна Уколова, Артур Казберов, Евгений Казанцев, Мария Староторжская, Михаил Куряев, Александр Луканичев, Дмитрий Меденников

О сериале: Харизматичный рязанский охранник Александр Родионович Бородач из шоу «Наша Russia» возвращается! Теперь у героя свой персональный сериал! Любовь всей его жизни – одноклассница-стриптизёрша Иришка Скоробейникова, а главная цель жизни Бородача – завоевать её сердце. Но разве может соблазнить такую «светскую львицу» низкорослый и небогатый охранник? Конечно, может, если пригласит её на концерт Николая Баскова. Тут то все и начинается!

Приключения Бородача вы можете наблюдать с 4 января, каждый будний день в 21:10 в эфире НТК!

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