Бон Жур, Канны! Как прошло открытие кинофестиваля?

Причиной скучной вечеринки Лонгории стали еще и Канны. Знаменитый фестиваль сегодня открылся, а красная дорожка уже полнится нелепыми нарядами, громкими премьерами и легким намёком на скандалы. Что происходит на Лазурном берегу?

Франция уже встретила своих первых звёздных гостей. Бэлла Хадид, Эмили Ратаковски, Джулианна Мур, Сьюзан Сарандон, Уилл Смит и Моника Белуччи уже прибыли в пункт назначения. Но сон и покой им только снится, потому что впереди многочасовые сборы на красную дорожку.

Какой дизайнерский изыск надеть — сплошная головная боль. Но то, в чем пришла в прошлом году Виктория Бэкхэм, делать не надо. Чтобы не попасть под обстрел обсуждений, знаменитость выбрала уж слишком скучный наряд.

Посоветовалась бы уже с Бэллой Хадид или Блейк Лайвли. Нюдовые луки в пол говорили сами за себя. Всё- таки «голые» платья нуждаются только в бриллиантах.

Хотя в 1987 году принцесса Диана отказалась и от карат. Публика ждала богатств на шее, а «Мисс идеальность» попросту заменила их нежным шарфиком. Вот Вам и новый тренд!

Чем думали эти дамы, лучше не предполагать. Выход в свет Миллы Йовович в наряде гладиатора и вампирская накидка Деми Мур сами по себе спорили на дорожке: кто же хуже? Но позже всех переплюнула фея печенья! И слова тут лишние.

Еще совсем немного остаётся до открытия Канн- 2017. А кто, где, с кем и в каких условиях, мы расскажем в следующих обзорах.