Боксер Жанкош Тураров вернулся с очередной победой из Америки!

Непобежденный боксер Жанкош Тураров вновь завоевал победу, уже двадцать первую!Ринг словно раскалился от серии его ударов! Журналист «Ревю» Алмат Темиртас встретил чемпиона по прилёту из США, чтобы расспросить об эксклюзивных подробностях боя.

Соперником казахстанца стал мексиканец Густаво Гарибай. Наш боец не стал растягивать поединок и уже в третьем раунде отправил своего визави в нокаут.

Жанкош Тураров, боксёр:

— Вы знаете, преимущество мексиканских боксеров именно в выносливости и в хороших ударах. Первый и второй раунд я пытался нащупать слабые места соперника. В третьем раунде после его нокдауна я понял: один-два удара — и он упадет. Рад, что все задуманное так и получилось.

Кстати, Жанкош — боксер новой формации. В отличие от своих старших братьев по рингу, Тураров не стал делать карьеру в любителях, а сразу перешел в профессионалы.

Очень многие любители бокса отмечают, что Тураров умеет «играть» с соперником и позволяет ему ошибаться.

Жанкош Тураров, боксёр:

— Мне очень важно показывать бокс, который нравится людям. Я стараюсь не пропускать удары соперника, при этом обманывая его, чтобы он не понял, в какой момент я нанесу решающий удар.

Говоря о своей мечте, Жанкош понимает, что для ее достижения важно трудолюбие и рейтинговые бои.

Жанкош Тураров, боксёр:

— Я мечтаю завоевать все главные чемпионские пояса и иметь звание абсолютного чемпиона мира. Я думаю, что мечта осуществима, нужно лишь трудиться и постепенно идти к своей мечте.

Совсем недавно у боксера родилась дочь, и, по его словам, создание семьи изменило его жизнь.

Жанкош Тураров, боксёр:

— Когда родилась моя дочь, я был в США и не мог присутствовать при ее появлении на свет. Но, находясь там, я был вдохновлен этой новостью: и на тренировках, и на ринге мне было немного легче и приятнее.

Жанкош Тураров, несмотря на молодой возраст, уже входит в десятку лучших боксеров Казахстана. Следующая цель — закрепить чемпионский титул на мировых рингах.