Благотворительный концерт памяти Батыра. Как это было?

Гостей расстроило, что на творчество такого человека становится всё сложнее найти финансы. Выйдет ли в итоге его посмертный альбом?

Шоу-программу концерта нельзя назвать звёздной. А вот личной — вполне. На сцене, между прочим, звучали песни и музыка в основном, любимые некогда самим Батыром.

Но зал заметно оживился, когда вышел коллектив Мэццо. Попурри из авторских песен Батырхана Шукенова одних заставили всплакнуть, других улыбаться, но только «Джулия» в итоге смогла призвала петь всех зрителей разом.

Сам концерт стал отличной идеей бизнес-плана. Ведь все вырученные деньги пойдут на выпуск нового альбома неизданных композиций Батыра. Правда гости невольно задались другим вопросом.

Дуэт L:

— Его все знают и все любят. К сожалению, меценатство у нас не развито, в плане том, что нужно деньги собирать на альбом. И если не будет таких концертов, понимаете, мы не будем помнить.

Эту же мысль разделили и другие друзья Батыра. Мол, творчество артиста очень универсальное. Так что еще как минимум за 3 поколения волноваться не стоит.

Севара Назархан, певица:

-Если есть понимание слова, понимание музыки. Ну почему бы не сохранить это и дальше. То есть я думаю, его музыку будут слушать еще. Вполне очевидно, что музыка будет жить.

По крайней мере до того момента, пока его друзья будут согласны поддерживать все благотворительные ивэнты. Ведь, Валерий Меладзе, например, счел за честь спеть перед казахстанской публикой абсолютно бесплатно. И пока друзья-товарищи Батыра не перевелись, то почему бы и не продолжить творчество Шукенова, пусть даже и без него.