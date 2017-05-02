Бизнесмен, подаривший девочке из Актобе квартиру, стал жертвой атаки хэйтеров!

Семья девочки Махаббат потихоньку обживает новые апартаменты после страшных паводков. А вот бизнесмен Кайрат Кудайбергенов, который купил и подарил им квартиру, стал жертвой нападок и оскорблений в сети.

Семья 10-ти летней Махаббат Ешимовой уже вовсю готовится к новой жизни. Теперь разрушенный от паводков дом остался в прошлом. После широкого жеста бизнесмена Кайрата Кудайбергенова, его поступок пользователи приписали в статус геройского. Хотя сам добродетель такого внимания не понимает.

Кайрат Кудайбергенов, бизнесмен:

— Люди все замкнуты в себе и проявление доброты они воспринимают сейчас как будто это что- то из ряда вон выходящее. Я не считаю, что я сделал что- то сверх. Просто если у нас есть, мы этим должны делиться.

Но не прошло и суток, как в сети развернулась кардинально другая волна сплошного негатива. Пользователи стали обсуждать, мол «ну еще бы он не поделился, имея миллионы на счетах»!

Кайрат Кудайбергенов, бизнесмен:

— Ни один здравомыслящий человек не раздаст всё просто так. Если мы хотим генерировать деньги, у нас должен оставаться определённый пул, чтобы мы могли всё больше и больше помогать. А те люди, которые просто там протирают свои штаны, диванные батыры, которые лежат у себя дома и пытаются критиковать таких людей, это архинеправильно.

Скорее всего, такой резонанс во мнениях произошёл только потому, что случай помощи и добра на большую беду был единичным. Хотя если заглянуть в списки казахстанского рейтинга богатых людей, потенциал у нас приличный, но пока что, увы, бесполезный!