С 26 апреля 20:30

Жанр: мистический телепроект

Язык: русский

Хронометраж: 1 час

Ведущий: Марат Башаров

О программе: «Битва экстрасенсов 17 сезон» — самый мистический, непредсказуемый и загадочный проект. В «Битве экстрасенсов 17 сезон» примут участие, действительно, сильные ясновидящие, шокировавшие на отборочных турах своим талантом.

Отбор участников телешоу «Битва экстрасенсов 17 сезон» проводился с помощью кастингов, которые прошли в различных городах России. Экстрасенсов в 17-й сезон шоу искали с осени 2015 года. Продюсеры проекта и кастинг-менеджеры телеканала сами ездили по городам, общались по видеосвязи с жителями маленьких поселков, и даже с иностранцами.

Смотрите 17 сезон на НТК!